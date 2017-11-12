Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Ankara'da gazilere saldırıda yeni gelişme

'da gazilere saldırıda yeni gelişme

Giriş Tarihi: 11.11.2017 18:08 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 01:57
Ankara'da gazilere saldırıda yeni gelişme

Adalet Bakanı Gül, 'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Gül'ün, gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdiği bildirildi.

Bu kapsamda savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da gazilere saldırıda yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN