Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 18:14 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti

Cumhurbaşkanı , Vodafone 39. ’na katılan Filistinli atlet Muhammed ’yı kabul etti. Kabule ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Muhammed’in maratonda taşıdığı Filistin bayrağı en güzel hediyemiz oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı , Vodafone 39. 'na katılan Filistinli atlet Muhammed 'yı Mabeyn Köşkü'nde kabul etti. Kabule ilişkin Twitter hesabında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, attığı mesajla Kadı'yı tebrik etti. Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan mesajda Sözcü Kalın, "İstanbul Maratonu'na katılan herkesi ve hassaten Muhammed El Kadı'yı tebrik ediyorum. Muhammed'in maratonda taşıdığı Filistin bayrağı en güzel hediyemiz oldu. Türkiye-Filistin dostluğu her daim yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yerinde düzenlenen maratonlara katılarak yarışları Filistin bayrağıyla tamamlayan atlet Muhammed El Kadı, Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi üzerine Chicago maratonuna katılamamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından yine sosyal medya üzerinden İstanbul Maratonu'na davet edilmiş ve bu daveti kabul ederek, "12 Kasım 2017'de İstanbul Maratonu'nu Filistin ve Türk bayraklarını taşıyarak koşacağım" mesajını paylaşmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN