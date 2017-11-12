Osman Baydemir gözaltına alındı

HDP Milletvekili Osman Baydemir Hamburg'tan, THY'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45'te Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" çıkarılan Baydemir burada gözaltına alındı. Baydemir, Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.



Beydemir'in, Urfa'nın Birecik ilçesinde Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın 9 Kasım'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere hakkında, "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

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