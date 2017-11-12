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gözaltına alındı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 19:03 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 19:04
Osman Baydemir gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi’nin () Urfa Milletvekili , İstanbul ’nda gözaltına alındı.

Milletvekili Hamburg'tan, THY'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45'te VIP salonuna geldi. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" çıkarılan Baydemir burada gözaltına alındı. Baydemir, Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Beydemir'in, Urfa'nın Birecik ilçesinde Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın 9 Kasım'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere hakkında, "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

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Osman Baydemir gözaltına alındı
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