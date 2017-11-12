Savcılık: 15 Temmuz’un organizatörü Barkey

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CIA
danışmanı Henri Barkey
'in, 15 Temmuz
darbe girişiminden önce tutuklu işadamı Osman Kavala
'yla defalarca görüştüğü, darbe girişiminin ardından Karaköy'de bir restoranda ve Harbiye'de buluştukları tespit edildi. İşte başsavcılık tespitlerinden detaylar:
GÖRÜŞMEYİ HATIRLAMADI
Barkey, FETÖ
'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ile 15 Temmuz darbe girişiminden önce buluştu. Barkey, 15 Temmuz'un ardından Kavala'yla görüşmelere devam etti. Barkey ve Kavala, Karaköy'de bir restoranda ve Harbiye'de buluştu. Yine 9 Mart 2016'da da Barkey ile Kavala görüştü. Ardından da Barkey, gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu "Medyascope.tv" adlı internet sitesinin canlı yayına çıktı. Çakır'ın sorularını cevaplayan Barkey, FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapanan Zaman gazetesine kayyum atanmasına tepki gösterdi.
Kavala'ya Barkey'le görüşmeleri soruldu. Kavala "Hatırlamıyorum. Ajandama bakmam gerek" dedi.
BÜYÜKADA'DAN YÖNETTİ
Barkey 13 Temmuz 2016'da Amerikan Kongresi Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen toplantıda Gülen'i övüp, 17-25 Aralık darbe girişimini savundu.
Barkey, komisyon toplantısından sonra darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz'da Türkiye'ye geldi. Doğrudan Büyükada
'ya gitti ve darbe faaliyetlerini yürüttü.
2 TUTUKLAMA, 4 YAKALAMA
Barkey'e yakalama kararı çıkarılan soruşturmada Kavala ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz tutuklandı. Konsoloslukta görevli Güvenlik Görevlisi Mete Cantürk ile mahrem imamlar Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük hakkında da yakalama kararı var.