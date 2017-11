BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da dün Fatih Belediyesi 'nce Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Kültürel Mirası İhya Projeleri" tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Fatih'te selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum, tarihi inkar edenler yıktılar. CHP zihniyeti yıktı, biz yaptık. Onlar bu güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar, yıktılar. Biz ise o eserleri yeniden inşa ediyoruz. Onlar bıraktılar da bu CHP zihniyeti doğru mu yaptı? Bunun hesabını sormayacak mısının ey gençlik?Bize düşen medeniyetimizin açısından önem taşıyan her esere sahip çıkmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle adeta İstanbul'u yeniden fethediyoruz. Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların saldırısına uğradı. Başını sokacak evi olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Türkiye bu düzeyi geride bıraktı.Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim. Bu konuda, mimari anlayışımızda yatay mimari esastır. Buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz. Sınırlarımızın içinde ve dışında tarihimizi ayağa kaldırma mücadelesi verdik. Dönemimizde yılda ortalama 250 restorasyon projesi hayata geçirildi. 5 bin eseri teker teker saymaya kalksam saatler sürer.Restorasyon deyince akla içimizi acıtan nice görüntü de geliyor. Tüm gayretlerimize rağmen tarih ve kültür cellatları kol geziyor. Güya aslına uygun restore edilen ama üzeri çimento ve kumla kaplanan nice eserler gördük. Asırlık taşları sökülen nice surlar binalar gördük. Her santimi el emeği göz nuru kapıları, pencereleri sökülen nice konaklar, evler gördük. Yıkmak, bozmak, tahrip etmek kolay inşa etmek zordur. Tarihi eserlerin bir süs nesnesi gibi dışarıda tutulmasını doğru bulmuyorum. Restore edilerek yeniden kazandırılan eserlerin, buralara sahip çıkacak kurumlar tarafından kullanılmasını doğru buluyorum. İçinde ibadet edilmeyen bir cami, içinde hayat olmayan bir yapı kalıcı olamaz. Her şey insanla var, insanla değer kazanır. Bir eserin kıymetini bilmek demek, onu doğru ellere teslim etmek demektir. Elbette denetim yapılır, kontrol ihmal edilmez.Fatih'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hayırseverlerin işbirliğiyle 2004'ten bu yana medreseler, tekkeler, sıbyan mektepleri, sarnıçlar, anıt yapılar, tescilli sivil mimarlık örneği yapılar, camiler ve çeşmelerin de aralarında bulunduğu 320 orta ölçekli eser restore edildi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Sayısı 480'i bulan ecdat yadigarı eserimizin bir kısmının projeleri tamamlandı. Temeli Fatih Sultan Mehmet Han tarafından atılan, 2 bin 776 parsel ve 3 bin 125 dükkandan oluşan, Kapalıçarşı'nın da restorasyon sürecini başlattık" dedi. AACumhurbaşkanı Erdoğan, 22. Dönem Milletvekili ve işadamı Süleyman Bölünmez tarafından Mardin'in Derik ilçesinde yaptırılan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi'nin açılış törenine video konferansla bağlandı. Erdoğan, "Türkiye'nin terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürülemeyecek bir ülke olduğunu hep birlikte dünyaya ilan ettik. Bölgede bölücü örgütün saldırılarına, tehditlerine boyun eğmeyerek ülkesinin ve devletinin yanında yer alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. AA