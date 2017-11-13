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17 'lı terörist öldürüldü

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 19:03
17 PKK'lı terörist öldürüldü

'nın hava harekatları sonucunda, 2'si Bitlis'te, 4'ü 'ta, 11'i 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince () bugün icra edilen hava harekatları sonucunda, 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde, 4'ü /Bestler-Dereler kırsalında, 11'i 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucunda, 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde, 4'ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında, 11'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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17 PKK'lı terörist öldürüldü
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