4 eski öğretmen gözaltına alındı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray, Ankara, Konya ve Kırşehir'de, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 6 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.