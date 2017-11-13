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4 eski öğretmen gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 13.11.2017 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 12:49
4 eski öğretmen gözaltına alındı

Aksaray merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 4 eski öğretmen gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray, , ve 'de, / ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 6 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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4 eski öğretmen gözaltına alındı
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