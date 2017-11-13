Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Bu yıl içerisinde Rusya Federasyonu'nu üçüncü kez ziyaret ettik. Bu ziyaretle, Sayın Putin ile yıl içerisindeki altıncı görüşmemizi gerçekleştirdik. Gerek yüz yüze görüşmeler, gerekse telefon diplomasimiz devam ediyor.

Siyasi diyaloğumuza paralel olarak, ekonomik ilişkilerimiz de yükselişe geçmiş bulunuyor. İlişkilerin derinleştirilmesi konusunda Sayın Putin ile mutabık kaldık.

İkili ticari hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla, 15 milyar dolara ulaştı.

Türk Akımı ve Akkuyu nükleer santrali projelerinin zamanında hayata geçirilmesi konusunda çalışıyoruz.

Sayın Putin ile Sayın Trump arasındaki Vietnam'da yapılan ortak açıklamayı önemsiyoruz.

Erdoğan: Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ekonomik ilişkilerimiz de yükseliş seyrine girdi

Putin'in konuşmasından satır başları

İkili ilişkilerimiz ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.

Milli ticaret hacmimiz %36 artış gösterdi.

Enerji alanındaki stratejik ortaklığımızı değerlendirdik.

Nükleer santral projesini 2023 yılına kadar devreye sokmak istiyoruz

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.Doğrudan temaslarımız iki ülke arasında samimi ve güzel havada devam ediyor. Bu şekilde çalışmalara devam edeceğiz

Putin: İkili ilişkilerimiz ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları ele aldık