Erdoğan'dan Putin'e Akkuyu daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali'nin önümüzdeki haftalarda temel atma töreninin yapılacağını belirterek, Putin'i de bu törene davet etti.







VİZE DAHİL TÜM ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk üç çeyreğinde 15 milyar doları aştığını belirten Erdoğan, "Tabi evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için işadamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor" dedi.







PUTİN'E AKKUYU DAVETİ

Putin ile Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projelerini de ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk Akımı'nın Rusya kısmındaki boru hattı döşeme işlemlerinin tamamlandığını memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Putin'in de programının el vermesi halinde bu adımı birlikte atalım istiyoruz" diye konuştu.



"SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK MÜŞTEREK ADIMLARI ÖNEMSİYORUM"

Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.

Siyasi diyaloğumuza paralel olarak, ekonomik ilişkilerimiz de yükselişe geçmiş bulunuyor. İlişkilerin derinleştirilmesi konusunda Sayın Putin ile mutabık kaldık.



