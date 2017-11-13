Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem.. İki ülkede ölü sayısı artıyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kenti yakınlarında dün saat 21.18'de deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre;

7.3 büyüklüğündeki ve 33.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 00.33'DE

Duhok ve Erbil'in yanı sıra başkent Bağdat'ta da korkuya neden olan deprem, Bağdat'ta 20 saniye, diğer kentlerde ise daha uzun hissedildi. Irak-İran sınırında 00.33'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Halk geceyi sokaklarda geçirdi.





Kürt Bölgesi Sağlık Bakanı Rekavt Raşit, Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan'da durumun oldukça kritik olduğunu açıkladı. Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

IRAK'TAKİ DEPREMDEN İLK KARELER

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 328'e yükseldiği bildirildi.

Yaralı sayısının ise 2.500'nin üzerine çıktığı belirtildi. Kermanşah bölgesinde 70 bin kişinin evini terk ettiği belirtiliyor. Can kaybının büyük bölümü Kermanşah vilayetine bağlı Irak sınırına 15 kilometre kadar mesafedeki Sarpol-e Zahab kasabasında meydana geldi.





İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e açıklamalarda bulunan Kermanşah Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Rıza Mahmudi, deprem nedeniyle yaralanan 2 bin 504 kişinin de eyalet ve civar kentlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

İran Afet Yönetimi Başkanı'nın da bölgede olduğunu ifade eden Mahmudi, yaralıların civar kentlere aktarılması için bölgeye uçak ve birçok helikopterin sevk edildiğini söyledi. Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlarken, tüm ordu ve hükümet kurumlarına depremden etkilenenlere yardıma koşması emri verildiğini açıkladı.







İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkenin tüm imkanlarını depremzedelere yardım için seferber etmesi için, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yi görevlendirdiğini söyledi.

KAHVEDE OTURAN VATANDAŞLAR BÖYLE KAÇTI



Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

İran devlet televizyonuna konuşan Kermanşah Eyaleti Vali Yardımcısı Mücteba Niykkerdar da göçük altında çok sayıda insan bulunduğunu dile getirdi.

Niykkerdar, "Sabah günün ağarmasıyla helikopterlerle köylerde hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyoruz" şeklinde konuştu. Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

DEPREM HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ! IRAK'TA EN AZ 7 KİŞİ ÖLDÜ

Irak'ta depremden en az 7 kişinin yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.

DEPREM 7 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Richter ölçeğine göre 7.3 şiddetinde olan deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.





Deprem İran, Suriye, İsrail, Azerbaycan ve Kuveyt'in yanı sıra Türkiye'den de hissedildi. Hakkâri, Van, Muş, Batman, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak'ta sarsıntıyı hissedenler sokaklara çıktı.





TÜRKİYE TEYAKKUZA GEÇTİ



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan deprem sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Adana ve Mersin Şehir Hastanelerimiz olası hasta ve yaralı sevki için teyakkuza geçirilmiştir. Şırnak, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi Sahra Hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10'u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız. Tüm afetzedelere geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

DEPREM DİYARBAKIR'DA DA HİSSEDİLDİ

BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE DEPREMZEDE KARDEŞLERİNİN YANINDA

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki depreme ilişkin, "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır." ifadesini kullandı.







Yıldırım, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan depremin acısını yüreğinde hissederek ilk dakikadan itibaren depremzede kardeşlerinin yanında olmak için harekete geçtiğini belirtti.

KIZILAY YARDIM GÖNDERDİ



Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak'taki depremin ardından harekete geçti. Muş'un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak'a gönderilmek üzere ilk etapta bin adet çadır tırlara yüklenmeye başlandı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Irak'taki depremin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Akar, "Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları tırlara yüklemeye başladık. İlk etapta bin adet çadır göndereceğiz" dedi.





DİYARBAKIR, MARDİN VE BATMAN'DA KORKUYA NEDEN OLDU

Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.





DEPREM CİZRE'DE DE HİSSEDİLDİ, HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem Şırnak'ın Cizre ilçesinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Devlet Hastanesi acil servisindeki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Irak'ın güneydoğusundaki Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, Cizre'de de hissedildi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara çıktı. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisindeki hasta ve hasta yakınları da tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede görevli polisler, deprem sarsıntısının hissedilmesiyle birlikte vatandaşlardan dışarı çıkmalarını istedi. Bazı hastalar kollarına takılı serumlarla birlikte hastaneyi terk etti. Sarsıntının ardından hasta ve hasta yakınları yeniden içeriye alındı.