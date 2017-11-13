İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantı 3 saat sürdü. 17.00 sırlarında başlayan görüşme akşam 20.00 sıralarında sona erdi.

Toplantının ardından bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan bugün, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı konusunda bir görüşme gerçekleştirmişti.

İstanbul'da sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde