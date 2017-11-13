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'da sürpriz görüşme

Giriş Tarihi: 12.11.2017 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 01:46
İstanbul'da sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Mabeyn Köşkü'nde 3 saat süren bir görüşme yaptı.

'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'ne geçti. , burada Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantı 3 saat sürdü. 17.00 sırlarında başlayan görüşme akşam 20.00 sıralarında sona erdi.

Toplantının ardından bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan bugün, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı konusunda bir görüşme gerçekleştirmişti.

İstanbul'da sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde

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İstanbul'da sürpriz görüşme
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