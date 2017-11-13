FETÖ'ye hizmet etmedim dedi ama... Mahkeme Nazlı Ilıcak ile ilgili ara kararı verdi!

17/25 Aralık yargı darbesinden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'nün gönüllü propagandasını yapan, seçilmiş siyasi iktidara savaş açan terör örgütüne her platformda destek çıkan Nazlı Ilıcak bugünkü duruşmada şaşırtan açıklamalarda bulundu. Altan kardeşlerle birlikte yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Nazlı Ilıcak zaman zaman duygularını kontrol etmekte zorluk çekti. Ilıcak savunmasında 'yaş'tan vurmaya çalıştı ve "Yaşıma binaen bir an önce tahliyemi rica ediyorum" diyerek hakime ricada bulundu.





Duruşma sırasında 'darbeden habersiz' olduğunu iddia eden Nazlı Ilıcak, "Allah kimseyi haksız yere suçlanma durumuna düşürmesin. Ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum" diye konuştu.

FETÖ'YE HİZMET ETMEM İMKANSIZ



İşte Nazlı Ilıcak'ın ifadesinden satırbaşları



"FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî Cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim böyle bir amaca ve FETÖ'ye hizmet etmem imkânsız. PKK gibi, DHKPC gibi FETÖ'yü hemen teşhis etmek mümkün değildi. Yargıtay, bunu bilmeyenlerin kusurlu sayılamayacağını söylüyor.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Aralık'a ertelendi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan 3'üncü duruşma sona erdi.



Mahkeme tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



TBMM'nin mühalillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, diğer katılma taleplerinin ise reddine hükmetti.



Mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.