Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. FETÖ'ye hizmet etmedim dedi ama... Mahkeme Nazlı Ilıcak ile ilgili ara kararı verdi!

FETÖ'ye hizmet etmedim dedi ama... Mahkeme ile ilgili ara kararı verdi!

Giriş Tarihi: 13.11.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 17:36
FETÖ'ye hizmet etmedim dedi ama... Mahkeme Nazlı Ilıcak ile ilgili ara kararı verdi!

17/25 Aralık yargı darbesinden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü’nün gönüllü propagandasını yapan, seçilmiş siyasi iktidara savaş açan terör örgütüne her platformda destek çıkan bugünkü duruşmada şaşırtan açıklamalarda bulundu: ”FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî Cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim FETÖ’ye hizmet etmem imkânsız. PKK gibi, DHKPC gibi FETÖ'yü hemen teşhis etmek mümkün değildi.” Ilıcak’ın savunması ise inandırıcı bulunmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

17/25 Aralık yargı darbesinden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'nün gönüllü propagandasını yapan, seçilmiş siyasi iktidara savaş açan terör örgütüne her platformda destek çıkan bugünkü duruşmada şaşırtan açıklamalarda bulundu. Altan kardeşlerle birlikte yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Nazlı Ilıcak zaman zaman duygularını kontrol etmekte zorluk çekti. Ilıcak savunmasında 'yaş'tan vurmaya çalıştı ve "Yaşıma binaen bir an önce tahliyemi rica ediyorum" diyerek hakime ricada bulundu.

Altan kardeşlerin avukatları salondan atıldı

Duruşma sırasında 'darbeden habersiz' olduğunu iddia eden Nazlı Ilıcak, "Allah kimseyi haksız yere suçlanma durumuna düşürmesin. Ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum" diye konuştu.

FETÖ'YE HİZMET ETMEM İMKANSIZ

İşte Nazlı Ilıcak'ın ifadesinden satırbaşları

"FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî Cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim böyle bir amaca ve FETÖ'ye hizmet etmem imkânsız. PKK gibi, DHKPC gibi FETÖ'yü hemen teşhis etmek mümkün değildi. Yargıtay, bunu bilmeyenlerin kusurlu sayılamayacağını söylüyor.

Son Dakika: Kıbrıs, FETÖ'cü Nazlı Ilıcak için düğmeye bastı

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Aralık'a ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan 3'üncü duruşma sona erdi.

Mahkeme tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TBMM'nin mühalillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, diğer katılma taleplerinin ise reddine hükmetti.

Mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

FETÖ elebaşına yazılan mektupta Nazlı Ilıcak detayı

Mahkeme Başkanı Nazlı Ilıcak’ı böyle uyardı!

Nazlı Ilıcak kitabında yazdıklarını mahkemede inkar etti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'ye hizmet etmedim dedi ama... Mahkeme Nazlı Ilıcak ile ilgili ara kararı verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN