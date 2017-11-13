Selçuk Kozağaçlı terörden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan DHKP-C terör örgütüne yönelik bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan ÇHD Genel Başkanı olan aynı zamanda DHKP/C terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren Halkın Hukuk Bürosu ile bağlantılı avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı.

İstanbul'da 'terör örgütü üyeliği suçlamasıyla'yakalanan ve gözaltına alınan Kozağaçlı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli,sorguya alındı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen Kozağaçlı savcılık sorgusu ardından Nöbetçi Sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk Kozağaçlı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği akşam da İstanbul Adliyesi'ne yanındaki birkaç kişiyle birlikte gelip iki teröristin cenazesini görmek üzere adliyeye girmek istemişti. Kozağaçlı ve arkadaşları tepkiler üzerine olay yerinden ayrılmıştı.

DHKP-C örgütü ile iltisaklı oldukları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan bazı avukatlara yönelik operasyon kapsamında ise İstanbul Adliyesine Selçuk Kozağaçlı ile birlikte CHP'li milletvekilleri de gelmişti.