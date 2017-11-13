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Son dakika: 'nın yakaladığı o isim bakın kim çıktı!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 11:58
Son dakika: Hudut Kartalları'nın yakaladığı o isim bakın kim çıktı!

Son dakika haberi! ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) sorumluğu olduğu belirtilen Yunus Y., göçmen grup arasında yanlarında su geçirmez kıyafetler ve şişme botlarla, 'a kaçmak isterken yakalandı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı '' birliği, Meriç Nehri kıyısında, askeri yasak bölgede 'a kaçmaya çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yanlarında su geçirmez kıyafetler ve şişme botlarla birlikte yakalanan kaçaklarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yapıldı. Soruşturmada, göçmenler arasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan Yunus. Y.'nin, /PDY'nin sorumluğu olduğu belirlendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Yunus Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Hudut Kartalları'nın yakaladığı o isim bakın kim çıktı!
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