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Son dakika: Yaralı olarak ele geçirilen in fotoğrafları sosyal medyada!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 15:45 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 15:54
Son dakika: Yaralı olarak ele geçirilen teröristin fotoğrafları sosyal medyada!

... İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa (K) Koçali Bala isimli in yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa (K) Koçali Bala isimli yaralı olarak ele geçirildi.

12 İLDE OPERASYON

Terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla, 23 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 12 ilde yapılan operasyonlarda 146 sığınak, 12 mağara, 3 depo tespit edildi. Bu sığınak/mağara ve depolarda. 9 ton un, 7,5 ton kuru bakliyat, 4 ton toz şeker, 1,5 ton sıvı ve katı yağ, 1 ton çay, 500 kilogram peynir, 500 kilogram zeytin-helva-reçel, 500 kilogram salça, 250 kilogram patates-soğan, 10 takım kar elbisesi, 67 takım kıyafet, 20 uyku tulumu, bin 630 metre kumaş, 77 halı, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İŞTE YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLEN PKK'LI TERÖRİSTİN FOTOĞRAFI

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Son dakika: Yaralı olarak ele geçirilen teröristin fotoğrafları sosyal medyada!
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