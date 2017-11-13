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TBMM Başkanı Kahraman adaylık dilekçesini teslim etti
TBMM
Başkanı Kahraman adaylık dilekçesini teslim etti
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2017
17:27
TBMM
Başkanı Kahraman, Meclis başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
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