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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a geldi

AA

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Giriş Tarihi: 14.11.2017 18:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile saat 18.25'te 'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı , Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Katar'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi
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