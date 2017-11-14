Darbecilere yardım eden 14 polis tutuklandı

15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirlen darbe girişimi gecesi İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi önünde askerlerle birlikte darbe girişimine iştirak eden 14 polis geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda sorgulandı. Şüpheli 14 polis, Darbe suçlaması ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sevk yazısında, şüphelilerin Kuleli Askeri Lisesi çevresinde darbeci askerlerle birlikte hareket ettikleri, onlara tabi oldukları, çevrede darbeciler adına güvenlik önlemleri aldıkları, vatandaşın darbeye direnmesine engel olmak istedikleri belirtildi.
Şüpheliler sorguları ardından 'Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiler.