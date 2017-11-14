İYİ Parti'yi hizipleşme virüsü sardı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Son sıcak gelişme Ankara'dan. Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Erdem'le Koray Aydın arasında Dr. Yener Yıldırım'ın Ankara il başkanı yapılmaması yüzünden sert bir tartışma yaşandı. Bu arada Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy'un istifasını da hatırlatalım.

Bütün bunlara, partide çalkantıya yol açan genel başkan yardımcısı sol görüşlü Vedat Taylan Yıldız'la ilgili söylenenleri de eklemek gerek. Yıldız'ın solculuğu da etnik kimliği de "Ülkücü Gömleği"ni çıkartan ama bir türlü "Merkezci" olamayan milliyetçileri rahatsız ediyormuş...

Daha yolun başında, bir yanda FETÖ gölgesi, bir yanda "hizip virüsü", bir yanda farklı kimliklere tahammülsüzlük siyaseti... Buradan uzun soluklu siyaset çıkar mı, ne dersiniz? İyi Parti'deki bu gerginlik kötü adamların eseri mi yoksa üstlenilen misyon mu, onu da zaman gösterecek.

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