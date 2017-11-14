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'yi hizipleşme virüsü sardı

Giriş Tarihi: 14.11.2017 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 09:44
İYİ Parti'yi hizipleşme virüsü sardı

bugünkü yazısında ’in öncülüğündeki ’nin içerisindeki hizipleri kaleme aldı. Egosu tavan yapan Ümit Özdağ ve ’ın yanısıra parti içinde yeni hiziplerin oluştuğunun altını çizen Mahmut Övür, “Daha yolun başında, bir yanda gölgesi, bir yanda "hizip virüsü", bir yanda farklı kimliklere tahammülsüzlük siyaseti...” diyor.

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Son sıcak gelişme Ankara'dan. Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Erdem'le arasında Dr. Yener Yıldırım'ın Ankara il başkanı yapılmaması yüzünden sert bir tartışma yaşandı. Bu arada Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy'un istifasını da hatırlatalım.
Bütün bunlara, partide çalkantıya yol açan genel başkan yardımcısı sol görüşlü Vedat Taylan Yıldız'la ilgili söylenenleri de eklemek gerek. Yıldız'ın solculuğu da etnik kimliği de "Ülkücü Gömleği"ni çıkartan ama bir türlü "Merkezci" olamayan milliyetçileri rahatsız ediyormuş...
Daha yolun başında, bir yanda gölgesi, bir yanda "hizip virüsü", bir yanda farklı kimliklere tahammülsüzlük siyaseti... Buradan uzun soluklu siyaset çıkar mı, ne dersiniz? 'deki bu gerginlik kötü adamların eseri mi yoksa üstlenilen misyon mu, onu da zaman gösterecek.

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İYİ Parti'yi hizipleşme virüsü sardı
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