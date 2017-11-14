Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Son dakika: FETÖ'nün esnaf mahrem yapılanmasına bir darbe daha!

Son dakika: 'nün esnaf mahrem yapılanmasına bir darbe daha!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 11:46
Son dakika: FETÖ'nün esnaf mahrem yapılanmasına bir darbe daha!

! Örgütün "esnaf ve mahrem imam yapılanması"nda yer aldıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.

26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekiplerince Adıyaman merkez, Kahta, Besni ve Çelikhan ilçeleri ile İstanbul, Ankara ve 'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

ZANLILAR 'ESNAF VE MAHREM İMAM YAPILANMASI'NDAN

Örgütün "esnaf ve mahrem imam yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

9 KİŞİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaç FETÖ’cü firar etti?
FETÖ elebaşları olağanüstü toplandı! Örgüt şokta...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün esnaf mahrem yapılanmasına bir darbe daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN