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'dan 'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 01:42
Bakan Ahmet Demircan'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya Milletvekili 'ın sağlık durumuna ilişkin, "Genel durumu iyi. Daha iyiye gidiyor. Şuuru açık. da takibi devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, 2018 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Demircan, 'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Genel durumu iyi. Daha iyiye gidiyor. Şuuru açık. da takibi devam ediyor" bilgisini verdi.

Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili soru üzerine, "Şehirler düzensiz büyüdü. Merkezde hastane yapacak yer bulamıyoruz. mekanlar eski, koğuş usulü odalara sahip. Mekan yetmiyor. Yeni çözümler üretmek zorundayız. Yeniye uygun çözümler üretmek zorundayız. Şehir hastaneleri maliyeti yüksek, 'nin geleceğini borç altına sokacak bir yatırım. Yerli tasarrufları kullanmada imkanı yeterli olmayınca yabancı sermaye kullanma ihtiyacına bakalım. Türkiye yabancı sermaye kullanma ihtiyacı olan bir ülkedir. Bu yatırımların yüzde 80'i yabancı sermaye, yüzde 20'si kendi sermayesi olmak üzere ihaleye açılmıştır. Maliyetler açısından yüksek, lüks görüntüsü verse de, klasik ihaleyle yaptığımız hastanelerde daha çok sorun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında kritik açıklama!

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Bakan Ahmet Demircan'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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