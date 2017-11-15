Başsavcı Kocaman: Değerlendirme farklı bir bakış açısını dile getirmekten ibaret

Kocaman, yaptığı yazılı açıklamada, "dün bir kısım basın yayın organlarının adliye muhabirleri ile yapılan sohbet toplantısında konuşulan konuların, bugün bir kısım medya organlarında maksadını aşar şekilde 'Başsavcıdan Yargıtay'a eleştiri' başlığıyla yer aldığının görüldüğünü" belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıtay 16. Ceza Dairesinin FETÖ/PDY üyeliği ile ilgili vermiş olduğu karara ilişkin yaptığımız değerlendirme, hukuki olarak farklı bir bakış açısını dile getirmekten ibarettir. Medyada yer aldığı şekilde, 'Yargıtay'ın kararı ile ilgili sert bir eleştiri' asla söz konusu değildir.

Yine aynı görüşmede dile getirilen ByLock kullanıcıları ile ilgili değerlendirme de kolluk kuvvetleri, savcılık ve mahkeme safahatına ilişkin bir sürece işaret etmektedir. Bu kişilerin büyük bir kısmı ile ilgili soruşturma ve operasyonlar yapılmıştır. Kalan kısımla ilgili de Ankara Emniyet Müdürlüğünce teknik tespit ve araştırmalar yürütülmektedir. Yürütülen soruşturmalar kapsamında ilgililer hakkında işlemler gecikmeksizin yerine getirilmektedir, bundan sonra da yerine getirilecektir."