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Son dakika: 'nden 'ye sert tepki

Giriş Tarihi: 14.11.2017 23:52 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 01:42
Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Bakanlığı, öncülüğündeki PKK ve DEAŞ'ın skandal Rakka anlaşmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin kontrollü şekilde tahliye edilmesiyle ilgili "vahim ve ibret verici." ifadelerine yer verildi.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin, Rakka'nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ'la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka'dan tahliye etmesi, son derece vahim ve ibret verici bir gelişmedir.

Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG'nin Suriye'deki amacı DEAŞ'e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir.

Sözkonusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, sözkonusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya "saygı duyulduğunun" görülmesinden de esef duyulmuştur.

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Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki
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