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Bharara, Sarraf iddianamesini 'tan kopyaladı

Giriş Tarihi: 16.11.2017 23:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 23:31
Bharara, Sarraf iddianamesini 17 Aralık'tan kopyaladı

hakkında tutuklama kararı çıkaran savcı Preet Bharara’nın Fetullahçı Terör Örgütü () ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bharara, FETÖ’cü polislerin kumpasında hazırladığı ve takipsizlik kararı verilen fezlekenin virgülüne bile dokunmadan kullandığı anlaşılmıştı.

ile arasındaki kirli ittifak gözler önüne serilmişti. FETÖ'nün kumpasına dair fezlekesinin "kopyala yapıştır" yapılarak ABD'deki iddianamesine konulduğu ortaya çıkmıştı. Hiçbir hukuki niteliği olmamasına rağmen delil olarak iddianameye konulan fezlekede oynama dahi yapılmadığı anlaşılmıştı.

ZAMAN MUHABİRİ İTİRAF ETMİŞTİ

Zaman gazetesi Washinton muhabiri Orhan Akkurt da kirli iş birliğini itiraf etmişti. Akkurt, FETÖ'cü polislerce hazırlanan 17 Aralık fezlekesinin Sarraf iddianamesine konulduğunu itiraf etmişti.

17 ARALIK FEZLEKESİ BİRE BİR KOPYALANDI
FETÖ'nün beceremediği 17 Aralık kumpas senaryosu bu kez ABD'de devreye sokuldu. FETÖ'cü polislerin hedefindeki İranlı iş adamı Sarraf, 19 Mart 2016'da tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 27 Kasım'da yargılaması yapılacak olan Sarraf hakkında hazırlanan iddianame, adeta 17 Aralık darbe girişiminin de şifrelerini veriyor. New York Güney Bölge Savcısı tarafından hazırlanan iddianame, FETÖ'cü polislerce hazırlanan 17 Aralık fezlekesinden kopyalandı.

YAZI KARAKTERLERİ VE RENKLER BİLE AYNI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı vermesiyle FETÖ'cü polislerin "usule uygun deliller toplamadığı" 17 Aralık fezlekesinin hiçbir hukuki niteliği de kalmadı. Ancak Savcı Bharara tarafından delil olarak kabul edilen fezleke, Sarraf iddianamesine konuldu. Bharara, İngilizce'ye çevrilen fezlekede, değişiklik bile yapmadı. Öyle ki, yazı karakterleri, başlıklar ve renkler bile aynı. Fezlekede, vurgulanmak istenen ve kalın olarak yazılan isimler, iddianamede aynı şekilde kalın olarak yer alıyor. Yine fezlekede "italik" yazı karakteriyle yer alan cümleler de iddianameye aynı şekilde girmiş. İddianamedeki renkli cümleler de dikkat çekiyor. Fezleke içerisinde kırmızı, mavi ve yeşil renklerde olan cümle ve başlıklar da iddianamede aynı şekilde belirtilmiş. Hatta fezlekedeki dipnotların bile iddianameye girdiği görüldü.

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Bharara, Sarraf iddianamesini 17 Aralık'tan kopyaladı
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