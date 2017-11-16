Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Çavuşoğlu: Rıza Sarraf için ABD'ye iki kez nota verildi!

: için 'ye iki kez nota verildi!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 18:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 18:32
Çavuşoğlu: Rıza Sarraf için ABD'ye iki kez nota verildi!

Dışişleri Bakanı , Türkiye'nin 'ye Rıza Zarrab hakkında iki defa nota verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Rıza Zarrab hakkında Türkiye'nin 'ye verdiği notaya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Avukatlarının ulaşamadığı bilgileri çıkınca gazetelere de yansıdı, 6 gün sonra değil. Daha ikinci günde biz aynı günde yazılı bir notayla sorduk. Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var, bunun durumu nedir. Aradan 3-4 gün geçti. ABD'den herhangi bir ses çıkmadı." dedi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir notayla, 'Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı.' diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. 'Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok.' diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu: Rıza Sarraf için ABD'ye iki kez nota verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN