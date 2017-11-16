Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar'da 'milli tüfek'li karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığını ziyaretindeki törende, Mehmetçik tarafından yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76 ile karşılandı. Tüfeklerin, birliği 10 gün önce ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatı üzerine gönderildiği öğrenildi.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MPT-76 KULLANILDI

Erdoğan, Doha'daki resmi temasları sırasında dün, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla düzenlenen törende, Mehmetçik'in silahları dikkat çekti. Katar'da görevli Türk askerlerinin yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76 kullandıkları görüldü.

Edinilen bilgiye göre, yerli üretim tüfekler, birliği 10 gün önce ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Canikli'nin talimatı üzerine gönderildi. Katar'da resmi ziyareti kapsamında Tarık Bin Ziyad Kışlası'nda konuşlu birliği ziyaret eden Bakan Canikli, tesislerde incelemelerde bulunmuş, faaliyetlere ilişkin bilgi almıştı. Canikli'nin, ziyareti sırasında birliğe yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'nın gönderilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Bakan Canikli, Doha'daki temasları kapsamında, Türkiye'nin Katar'daki en büyük savunma sanayi projesi olan AW 139 Helikopter Simülatör Uçuş Eğitim Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirmişti.

BİRLİK İÇİN ÖZEL KAMUFLAJ

Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı personelinin üniformaları da dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özel olarak üretilen üniformalar, Doha'daki askerler tarafından kullanılıyor.

Araziye uygun renk tonlarıya dikkat çeken kamuflaj, sıcak iklim şartlarına karşı da Mehmetçik'i koruyor. Özel kumaştan yapılan üniformaların daha az terlettiği belirtilirken, askerlerin arazi ve iklim şartlarına uygun botları da dikkat çekiyor.