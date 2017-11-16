Dışişleri'nden ABD'ye yazılı nota

Türkiye, İranlı işadamı Rıza Sarraf'la ilgili olarak ABD yönetimine nota verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, ABD'de tutuklu yargılanan işadamı Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili olarak Washington yönetimine nota verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KONUYLA İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Rıza Sarraf hakkında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ABD makamlarından resmen bilgi talep ettiğini, henüz yanıt alınamadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcülüğü, Rıza Sarraf hakkında ABD makamları nezdinde girişimde bulunulup bulunulmadığı hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcülükten yapılan açıklamada, "Rıza Sarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Washington Büyükelçiliğimizce ABD makamlarından resmen bilgi talep edilmiş olup; henüz bir yanıt alınamamıştır. Konu takip edilmektedir." ifadesi yer aldı.