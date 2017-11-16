Himmet kasalarına operasyon

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin finans ayağına ilişkin sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında örgütün himmet paralarının toplandığı hesapların sahipleri belirlendi. Hesapların Bank Asya üzerinde açıldığı ve yüklü meblağlar yatırıldığı saptandı.

Tespit üzerine operasyon için düğmeye basıldı.Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hesap sahibi 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vaktinde şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde arama işlemi gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülerek sorguya alındı.