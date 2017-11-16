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Himmet kasalarına operasyon

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 07:52 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 07:59
Himmet kasalarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün himmet paralarını topladığı banka hesaplarının sahiplerine operasyon başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da /'nin finans ayağına ilişkin sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında örgütün himmet paralarının toplandığı hesapların sahipleri belirlendi. Hesapların üzerinde açıldığı ve yüklü meblağlar yatırıldığı saptandı.

Tespit üzerine operasyon için düğmeye basıldı.Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hesap sahibi 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vaktinde şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde arama işlemi gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler 'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülerek sorguya alındı.

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Himmet kasalarına operasyon
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