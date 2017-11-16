Kazakistan'da FETÖ'ye büyük operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği Kazakistan ziyaretinde gündeme gelen "FETÖ'nün Orta Asya yapılanması" konusunda ilk önemli adım atıldı. FETÖ'nün Kazakistan yapılanmasına büyük operasyon gerçekleştirildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Kazakistan Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne getirilen FETÖ üyeleri işlemlerinin yapılmasının ardından Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi. FETÖ'cü imamların yerel yöneticilerle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıkları ve bu konuda Kazakistan yönetiminin çok kararlı hareket ettiği belirtiliyor.

FETÖ'YE FİNANS SAĞLAYAN İŞ ADAMLARI SINIR DIŞI EDİLDİ

FETÖ'nün önemli finans kaynağı ülkelerinden biri olan Kazakistan'da iş adamlarının da sınır dışı edildiği belirtiliyor. Uzun süredir takipte olan FETÖ'nün finans kaynağı iş adamları ve örgüt üyesi çalışanlarının gerekli yasal işlemlerinin ardından Kazakistan'da oturum izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ KIRGIZİSTAN'A KAÇTI

Kazakistan'daki bazı FETÖ yöneticilerinin operasyonu önceden haber alarak örgütün Orta Asya'daki kalesi olan Kazakistan'a kaçtığı öğrenildi. Kazakistan sınırında yakalanan bazı FETÖ'cü hainlerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtiliyor. Örgüt yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösterdiği Kırgızistan'da bürokraside oldukça etkili olduğu ve ülkede darbe yapacak gücü elinde bulundurduğu biliniyor. Kırgızistan yönetimi ise Türkiye'nin bütün girişimlerine rağmen darbeci hainlere destek olmaya devam ediyor.

FETÖ OKULLARI DA ELLERİNDEN ALINDI

Kazakistan yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ okullarına el koymuştu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyondan sonra FETÖ'cü öğretmenlerin de Kazakistan'daki okullarda çalışmasının engellenmesine karar verildi. Öte yandan Maarif Vakfı'nın Kazakistan'da açmaya planladığı okullar hakkında yasal sürecin sona erdiği ve yakında Türk okullarının Maarif Vakfı çatısı altında faaliyetlerine başlayacağı belirtiliyor.

KAZAKİSTAN VATANDAŞI FETÖ'CÜLER MERCEK ALTINDA

Öte yandan FETÖ okullarından mezun olan ve örgüt üyesi oldukları bilinen Kazakistan vatandaşı FETÖ'cülerin de mercek altına alındığı öğrenildi. Devlet bürokrasisinde yer alan bu isimlerle ilgili olarak önümüzdeki günlerde yeni operasyonlar bekleniyor.

KAZAKİSTAN İMAMI MESUT ATA KIRGIZİSTAN'A KAÇTI

Örgütün Kazakistan İmamı olan Mesut Ata başta olmak üzere Taha Altaylı ve İsmail Kavuncu gibi isimlerin de Kırgızistan'a kaçan FETÖ'cüler arasında olduğu belirtiliyor.