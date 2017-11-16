Merakla beklenen KYK burs sonuçları 2017 açıklandı! - sonuc.kyk.gov.tr'den kredi ve burs sonucu sorgula

24 Ekimde sona eren KYK burs ve kredi başvurularının ardından binlerce öğrenci için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca kullanacakları KYK burs sonuçları az önce açıklandı. Adaylar sonuc.kyk.gov.tr adresinden TC kimlik numarasını yazarak 2017 KYK burs sonuçları sorgulama ekranına ulaşabiliyorlar. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesinden 2017 KYK burs ve kredi sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI 2017 AÇIKLANDI



Üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatında destek görmesi amacıyla 24 Ekim'de başvurulan KYK burs başvuru sonuçları az önce sonuc.kyk.gov.tr adresinden erişime açıldı. Binlerce aday sonuçları sorgulamaya başladı.



KYK BURS SONUÇLARI SORGULA



KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS ÖNCELİĞİ OLANLAR

- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- "Milli Sporcu Belgesi" almış amatör sporcular

2018 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Öğrencilere verilen burs ve kredi miktarları her yıl arttırılır. 2017 yılında lisans öğrencilerine 425 lira olarak verilen burs, 2018 yılı itibariyle 45 lira arttırılarak 470 liraya çıkartılacak. Yüksek lisans öğrencileri 940 lira, doktora öğrencileri de 1410 lira burs alacak. Geçen yıllara bakıldığında burs ücretleri; 2014 yılında 300 lira, 2015 yılında 330 lira, 2016 yılında 400

BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde maddi olarak destek sağlaması amacıyla burs ve kredi verilir. Burs karşılıksız, kredi ise karşılıklıdır. Öğrenim süresi sona eren öğrenci, aldığı krediyi taksitle ya da peşin olarak geri öder. Burs alanlar, geri ödeme yapmazlar. Her ikisinin de ücretleri aynıdır ve her yıl aynı miktarlarda arttırılır. Burs kazanan öğrencilerin derslerinde yeterli başarıyı sağlayamaması durumunda, alınan burs krediye dönüştürülür. Bunun dışında okul dondurma gibi durumlarda da öğrencinin bursu kesilir.