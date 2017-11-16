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’da bombalı saldırı: 10 ölü, 30 yaralı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 19:05
Nijerya’da bombalı saldırı: 10 ölü, 30 yaralı

’da meydana gelen bombalı saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

'nın Borno eyaletindeki Maiduguri kentinde gerçekleşen saldırısında 10 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak saldırıyı bölgede intihar eylemleri gerçekleştiren örgütünün gerçekleştirdiği düşünülüyor. Saldırının Maiduguri kentindeki Muna Garage bölgesinde 4 kadın intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

?Boko Haram, 2002 yılında Nijerya'nın Borno eyaletinde Muhammed Yusuf tarafından kurulan radikal bir örgüt. Örgüt, özellikle Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteriyor. Örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başladı. 2009 yılından bu yana örgütün saldırılarında en az 20 bin kişi hayatını kaybetti. Örgüt, saldırılarında genellikle kadın intihar bombacılarını kullanıyor.
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Nijerya’da bombalı saldırı: 10 ölü, 30 yaralı
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