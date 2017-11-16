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'a cezaevinde suikast girişimi

Giriş Tarihi: 16.11.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 22:28
Rıza Sarraf'a cezaevinde suikast girişimi

'ın cezaevinde bir siyahî tarafından bıçaklanarak öldürülmeye çalışıldığı ve bu yüzden de başka bir cezaevine nakledildiği ortaya çıktı. Derin ABD'nin Sarraf'a ölüm korkusu vererek kendi istekleri doğrultusunda itirafçı olmaya zorladıkları anlaşılıyor. Sarraf'a "ya bizim dediğimizi yaparsın ya da ölürsün" diye tehdit edilerek şantaj yapıldığını belirtiliyor.

'nün ABD'deki ağababaları darbe girişimininde başaramadı yeni bir uluslararası saldırıya geçildi. 17 Aralık ve 15 Temmuz'da başaramayanlar FETÖ'cü kuklaların sahipleri bizzat saldırı başlattı. üzerinden 'yi ekonomik olarak uluslararası alanda ambargo altına almaya çalışacaklar.

Rıza Sarraf'a cezaevinde saldırdılar

SARRAF'A TEHDİT VE ŞANTAJ
Sarraf'ın cezaevinde bir siyahî tarafından bıçaklanarak öldürülmeye çalışılmasından dolayı güvenlik nedeniyle başka bir cezaevine nakledilmiş. Derin ABD'nin Sarraf'a ölüm korkusu vererek kendi istekleri doğrultusunda itirafçı olmaya zorladıkları anlaşılıyor.

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Rıza Sarraf'a cezaevinde suikast girişimi
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