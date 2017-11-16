Rıza Sarraf'a cezaevinde suikast girişimi

FETÖ'nün ABD'deki ağababaları 17 Aralık darbe girişimininde başaramadı yeni bir uluslararası saldırıya geçildi. 17 Aralık ve 15 Temmuz'da başaramayanlar FETÖ'cü kuklaların sahipleri bizzat saldırı başlattı. Rıza Sarraf üzerinden Türkiye'yi ekonomik olarak uluslararası alanda ambargo altına almaya çalışacaklar.

Rıza Sarraf'a cezaevinde saldırdılar



SARRAF'A TEHDİT VE ŞANTAJ

Sarraf'ın cezaevinde bir siyahî tarafından bıçaklanarak öldürülmeye çalışılmasından dolayı güvenlik nedeniyle başka bir cezaevine nakledilmiş. Derin ABD'nin Sarraf'a ölüm korkusu vererek kendi istekleri doğrultusunda itirafçı olmaya zorladıkları anlaşılıyor.