Uluslararası 17/25 Aralık operasyonu

Arap coğrafyasındaki hareketlerle, turuncu devrimler vb. operasyon ile bölgeyi Türkiye haricinde dizayn eden ABD Türkiye'de istediğini bir türlü elde edemiyor.

Bunda özellikle milletimizin gerektiğinde canını ortaya koyarak, tam bağımsızlığı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmaması çok önemli bir rol oynuyor. Küresel jandarma rolü her geçen gün aşınan ABD, Dünyadaki tüm devletleri bölüp yeni devletçikler kurarak gücü elinde tutmak istiyor.

Bu amaç ile ülkeleri karıştırarak bölmek, daha güçsüz hale getirmek ve kendi politikaları karşısında duramayacak hale getirmek istiyorlar. Sözde baharlar ve turuncu devrimler ile Dünya büyük ölçüde bu şekilde dizayn edildi. En son bir yıl önce Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff çeşitli entikalar ile görevden uzaklaştırıldı, daha sonra da Pakistan Başbakanı. Şimdi ise Suudi Arabistan ve İran birbirine düşürülerek yıpratılmak ve gelecekte risk oluşturmayacak boyutlara getirilmek isteniyor.

Türkiye'de ise ABD'nin bu girişimleri uzun süredir devam ediyor. Turuncu devrimlerin bir kopyası olan Gezi Parkı olayları Soros'un umduğu gibi neticelenmemişti. Bu durum ABD'yi yıllardır gözü gibi bakıp, yetiştirdiği 40 yıldır devletin içine sızdırdığı FETÖ'yü devreye sokmak zorunda bıraktı. 17-25 Aralık süreci, dinleme ve kaset kumpasları ve MİT Tırları ihaneti ile iktidarı tamamen ele geçireceklerini umdular. Ancak, basiret sahibi bu millet oynanan oyunu gördü ve bağımsızlık yolunda bir seçim yaptı.

Bu süreçte ayrıca 30 Mart ve 10 Ağustos seçimlerinde siyasi olarak birleşip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek istediler ama başaramadılar. Bu başarısızlıklardan sonra PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi tüm kukla terör örgütlerini devreye soktular. Önce 6-7-8 Ekim olayları ile iç savaş çıkarmak istediler ama milletin ve devletin feraseti bu oyunu bozdu. Sonra PKK, DEAŞ, DHKP-C terör örgütleri nöbetleşe intihar eylemlerine, bombalı saldırılara başladılar ardından PKK terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sözde özerlik ilanı için Çukur Eylemleri'ne başladı yine başaramadılar.

İçerdeki kuklaları birbir başarısız olan gladyo bu sefer FETÖ'nün asker içine sızdırdığı kriptolar marifetiyle askeri darbeyi denediler. 15 Temmuz 2016'da bu Aziz Millet ve Lideri canlarını ortaya koyarak baş verip baş eğmeyerek bu alçak darbe girişimini de püskürttü. 15 Temmuz gecesi bu millet en büyük fedakarlığı yaptı. Kurtuluş Savaşı'nı bugün bir kez daha kazanabileceğini gösterdi. O gece bu aziz millet canını, kanını ortaya koydu ve en büyük zaferi elde etti.

İşte bu zafer ABD'nin bu topraklardaki tasmalı köpeklerinin hepsinin dişini söktü, onları artık ısıramaz hale getirdi. Bugün ABD artık içerideki ajan ve provokatörleri ile her hangi bir oyun kuramayacağının farkında ve bu sebeple kendisi devreye girmek zorunda kaldı.

Bu defa kendisi doğrudan geliyor, arada hiçbir perde olmadan kendisi geliyor. Çünkü artık gönderecek kimse yok. Geldikleri her seferde yenildiler, her seferinde bir kollarını burada bıraktılar. Şimdi ise çok çok uzun bir zaman bir daha dönememek üzere gitmek için geliyorlar.

Elbet bu millet düşmanının her türlü oyununu basireti ile nasıl bozmuşsa, düşmanın her türlü saldırısını fedakârlık ile nasıl bertaraf etmişse aynı şekilde bu son saldırıda yine mağlup edecektir. Bu defa amaç ABD'deki düzmece dava ile Türkiye'ye para cezası kesmek, yani bu milletin parasını gasp etmek.

Türkiye'deki 17/25 Aralık sürecinin uluslararası şekli şuan ABD'de devam eden "Sarraf Davası kumpası" ile karşımızda. Davaya konu ettikleri iddialar, yalanlar, sözde belgeler noktası, virgülü, yazım hataları, tarih sıralama hataları ile yani her şeyiyle aynı.

Amaçları Türkiye'ye para cezası kesmek yani bu Aziz Millet'in parasını gasp etmek. Böylece ekonomik kriz çıkarmak ve 15 Temmuz'da askeri darbe ile başaramadıklarını Ekonomik Darbe ile başarmak. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin karışmasını bekliyorlar. Ama daha çok bekleyecekler, bu millet ne Amerikalısına, ne Fransıza ne de canları sıkıldıkça devrim yaptırdıkları o renkli topluluklara benzemez.

Bu Millet hakkında bir türlü öğrenemedikleri şey kendi ülkesinin bağımsızlığı için kendi canından vazgeçen, çocuklarını 15 Temmuz gecesinde "bu gece şehit olmayacaksan ne zaman şehit olacaksın" diyerek Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine sokaklara darbeye direnemeye yollayan bir Milleti yenebileceklerini zannetmeleri.

Biz safları sık tutarsak, bir olursak, Allah'a güvenirsek değil FETÖ ve sahibi ABD, 7 düvel gelse bizi yenemez biiznillah.