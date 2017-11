‘ABD komandoları YPG ile yan yana’

SOÇİ'DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ 'la mücadele görüntüsü altında bir başka terör örgütü YPG ile işbirliği yapan ABD 'nin, Rakka 'da ortaya çıkan son marifetlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "ABD'nin, 'Ben bu işin içinde yokum, sadece havadan izliyorum' demesi ne kadar inandırıcı? Yaşananlar, ABD'nin oralarda kara planlamasında da yer aldığını çok net ortaya koymaktadır" dedi. Rusya 'nın, Suriye 'deki siyasi geçiş süreci için PYD-YPG'yi masaya davet etmesi girişimine de net tavır koyan Erdoğan, "Bir terör örgütü masada olacaksa, kimse bizim orada oturmamızı beklemesin" diye konuştu.Tayyip Erdoğan, Rusya, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan 3 günlük temaslarının ardından Doha'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:Rutin asker mantığı ile yapılmış bir açıklama gibi görünüyor. İşin siyaseti başka bir şeydir. Rakka, DEAŞ'ın Suriye'deki ana merkeziydi, düştü. DEAŞ'la mücadelede Amerikalılara şunu söyledik: 'Rakka operasyonunu, Menbiç de dahil beraber yapalım.' Ama ikna edemedik. ABD orada, bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmenin hesabı içine girdi. Amerikalı komandolar YPG ile o bölgede bizzat yer alıyor. YPG elemanlarına para verdiklerine dair duyumlar var. Irak üzerinden Suriye'ye 3500 TIR silah sevk ettiler. ABD'nin orada 5 hava üssü, 8 de diğer üsleri var. Şimdi bir de Rakka'da üs kuruluyor. Hal böyle iken, ABD'nin, 'Ben bu işin içinde yokum, sadece havadan takip ediyorum' demesi ne kadar inandırıcı? Gerçek ortada. Yaşananlar, ABD'nin oralarda kara planlamasında da yer aldığını çok net ortaya koymaktadır. Türkiye olarak, terör örgütlerinin olduğu masada kesinlikle olmayız. Siyasetin namusu vardır, biz siyasetin namusundan taviz veremeyiz. Bu hususu Sayın Putin'e de söyledim. 'Siyasi çıkış yolu' ifade olarak doğru da 7 senedir bu işin siyasi çıkış yolu var idiyse niye bu yola başvurulmadı da yüz binlerce insan öldürüldü? Siyasi çıkış yolu deniliyorsa o zaman tüm silahlar araziden çekilsin. AGİT, BM vs. kimleri devreye sokacaksak hemen siyasi çıkış yolunu arayalım. Kaldı ki iş siyasi çözümle bitmeyecek. Yerle bir olmuş Suriye'yi de bir taraftan yeniden ayağa kaldırmak gerekecek.Sayın Hariri'nin birkaç gün içinde Lübnan'a döneceği yönünde açıklaması olmuş. Beklemekte fayda var. 'Ilımlı İslam, ılımsız İslam' tarzı ifadeleri doğru bulmuyoruz. İslam'ın ilkelerini bellidir. İslam İslam'dır. Biz ılımlı Hıristiyanlık, ılımsız Hıristiyanlık gibi ifadeler kullanıyor muyuz? Dinimizin şiddetle özdeşleştirilmeye kalkışılması yanlıştır."Suriye'desavaşın sona erdirilmesi ve siyasi geçiş konusunu etraflıca ele aldık. Türkiye, Rusya ve İran olarak Astana sürecini devam ettirmek istiyoruz. Ayın 22'sinde Soçi'de, Rusya ve İran'ın katılımıyla liderler düzeyinde bir araya geleceğiz. Bizden bir gün önce Dışişleri bakanlarımız ve Genelkurmay başkanlarımız bir araya gelecek. İdlib ve Afrin'deki son gelişmeleri ele alacağız. Hamburg'daki G-20 zirvesinde Rusya'nın bize verdiği sözler var. Rusya'nın çekilmesi durumunda, oradan bize yönelik tehdit ve tacizlerden duyduğumuz rahatsızlıklarla alakalı olarak Türkiye'ye gerekli anlayışın gösterileceği hususlarında bize söz verilmişti. Afrin'de demografik yapı korunmalıdır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlüktemaslarının sonundagazetecilere, görüşmelerindetaylarını ve gündemdekikonuları değerlendirdi. RusyaDevlet Başkanı Putin'le YukarıKarabağ konusunu da görüştüklerinibelirten Erdoğan, "Kendisi olumlu bakıyorama, tarafların tutumu nedeniyleümitsiz, onu gördüm"diye konuştu.Ben Bahçeli'nin, cumhurbaşkanlığımdöneminde yerli ve milli olarak vatanseverlikkonusundaki tüm yaklaşımlarını aynen paylaşıyorum.Hele hele terör örgütleriyle dayanışmaiçinde olan bir ana muhalefet partisi karşısındavatanımızın, milletimizin çıkarları noktasında MHP ile her türlü adımı atmaya varız.Bu konuda bir çalışma yok. Şu an için erkensayılabilecek bir tartışma. 50 artı 1 ile siyasiistikrar geliyor. Bütün bunları göz önüne aldığımızdabelki bir seçim öncesi ittifak düşünülebilir.Bunlar, bu ülkenin evlatlarının birbirleriyleneler yapabildiğini göstermesiaçısından çok çokönemlidir.Ben bu ülkede tabular oluşturulmamasıgerektiğini vurguladım.Atatürk'ü sevmekbaşka bir şeydir,Atatürkçülük yapmakbaşka bir şey. Bizimanlatmak istediğimizbudur. Mesela neymişben Atatürk ifadesinikullanmıyormuşum!Yok öylebir şey. Kullandığımyerler vardır, kullanmadığımyerler vardır.Bu matematik birolay değil ki. Atatürk'ün bazı yerlerde'K. Atatürk' diye imzası vardır,bazı yerlerde 'Gazi MustafaKemal' diye imzası vardır. Amaadamın derdi bağcı ile olduğuiçin ne deseniz kusur buluyor.Düşünün artık, Marksistlerin,affedersin PKK'lıların, HDP'lilerineline düştü. Onlarla birlikteyürüyen kim? Sözde AtatürkçüKılıçdaroğlu. Atatürk'ün, kendisiniputlaştırmaya çalışanlarayönelik aleyhte çok veciz ifadelerivar. Al biraz da onları oku. 'Vataniçin, bu millet için ne yaptınız?'diye soruyor. 'Bana öyle gelin'diyor. Biz bu cümlenin şu andakimuhatapları olarak, Türkiye'yimuasır medeniyetler seviyesininüzerine taşıyoruz.