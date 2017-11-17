Altay için resmi teklif geldi

Otokar, tasarımını ve prototiplerini yaptığı Altay ana muharebe tankı için seri üretim teklifini Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na sundu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" kapsamında Altay tankının seri üretimine ilişkin teklifini Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na sundu.

Otokar, 2008 yılında Dönem-1 olarak adlandırılan Altay'ın tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017'de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması süreci ise devam ediyor.