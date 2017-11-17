Son dakika: Başbakan Yıldırım Şırnak'ta müjdeyi verdi

Başbakan Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere Ankara'dan özel uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. Yıldırım, 2015-16 yılında meydana gelen terör olayları sırasında tahrip olan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden onarılan Geylani Camisi'nin açılışına katıldı. Caminin açılış töreninde konuşan Yıldırım, teröristlerin Şırnak'ta 27 cami yıktıkları dile getirdi. "Bunların kutsalları yok diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: "Şırnak'ta az önce valimiz de söyledi, 27 tane cami yıktılar. 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler. Bu ne demek oluyor? Müslümanın mabedi yıkılır mı kardeşim? Bizim dinimizde, töremizde bu var mı? Bu alçak PKK terör örgütü insanları, masum insanları, askeri, polisi, korucuyu, önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor. Çünkü bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediklerini yapıyor. Artık bunlar bu millete zarar veremeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ülkemize, çocuklarımıza, geleceklerimize sahip çıkalım.





14 BİN KONUT HASARLI HALE GELDİ!

Şırnak'ı Cizre ile birleştiricek 4 tünelli yolu da önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütüne rağmen inatla bu yolu da bitiriyoruz. İki yıldan beri mücadelemiz devam ediyor. Şırnak merkezde bu alçak PKK terör örgütü ne yapmış? Hafızalarınızı yoklayın. Hasarlı konut sayısı 14 bin 166. 34 bin konutu az hasarlı hale getirmişler. Biz ne yaptık? Yıkılan binalar yerine gelir, yıkılan camiler yeniden yapılır ama yıkılan gönülleri fethetmenin yolu da Şırnak'ı barımıza basmaktır.

CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMINI GETİRDİM

Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Sizlere Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim. Hamidiye Kışlası'ndaki bayrak inmedi. Bugün, bakanlarımızla beraber Şırnak'a geldik. Tugayı ziyaret ettik. Güvenlik güçlerimizi, jandarmamızı yaptıkları gece gündüz fedakarca sizlerin, milletin güvenliği için yaptıkları çalışmaları yerinde gördük.

Devlet millet kaynaşması ile inşallah bu işin içinden çıkacağız. Cizre'de ve Şırnak'ta belediye başkanları vardı. Seçtiniz getirdiniz. Hizmet var mıydı? Yok. Devletten aldıkları paraları terör örgütüne taşıdılar. Onlar da buraya bomba olarak, terör eylemi olarak döndü. Arkadaşlarımız şimdi var gücüyle şehri güzelleştirmek için çalışıyorlar. Bugüne kadar Şırnak merkezde 117 kilometre sıcak asfalt yapılmı. 57 kilometre kanalizasyon yapılmı. 85 kilometre içme suyu hattı döşenmiş. Şırnak daha fazlasına layık.

Şırnak burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, ülkenin geleceği için, milletimizin birliği beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor. Buradan Cizre'ye gideceğiz. Oradan Hakkari'ye geçeceğiz. Orada vatandaşlarımızla buluşacağız.

İKİ YOL YAPILACAK

Cizre-Şırnak yolu yapılıyor. Daha önemlisi Şırnak'ı Siirt'e bağlayacak, Siirt'i de Van'a bağlayacak, Bestler-Dereler yolunu da yapıyoruz. Bunu da bitireceğiz. Bu yolda çalışan müteahhitin iş makinalarını yaktılar. Daha sonra oraya çalışma güvenliğini alsın diye koyduğumuz askerlerimizi, jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı alçakça şehit ettiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz onlara rağmen bu yolu da yapacağız. Böylece yolunuzu da bahtınızı da açacağız. Kimimiz Türk, kimimiz Arap, kimimiz Türkmen, kimimiz Türk. Ne olursak olalım yaradan rabbimizin kuluyuz. Bizi birbirimize bağlayan yüce dinimiz. Peygamberimiz bize yeter. Kürt'seniz Kürtlüğünüzle gurur duyacaksınız. Arap'sanız Arap'ım diyeceksiniz. Türk'seniz Türk'üm diyeceksiniz. Ayrımcılık olmayacak. Hepimiz ay yıldızlı bayrağın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyız. Bizi birbirimize bağlayan dinimizdir, mübarek Peygamberimizdir. Bayrağımızdır, vatanımızdır ve milletimizdir.

Terör örgütleri ve onların arkasındakiler de bizi "Sen şucusun, sen bucusun" diyerek bizleri birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Dağda kaybolan, yok olan gençlerin yeri orası mı? Türkiye'nin kalkınmasında sizin gibi "Ben de varım" diyecek. Onlara bir takım ütopyalarla, gerçekleşmesi imkansız ideolojilerle hayatlarını kararttılar. Bundan sonra bunlardan vazgeçiyoruz. Hedefimiz bir olarak, beraber olarak geleceğe kilitlenmek olacak. Bugünümüz güzel, yarınımız bundan daha güzel olacak.Siz bu alçak örgütün, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin ne olduğunu 2015 Temmuz'unda gördünüz. PKK terör örgütünün Kürtler diye, Kürtlerin hakkı diye bir meselesi yok. Böyle bir sorunu yok. Sorun Kürt vatandaşlarımızın böyle bir terör örgütü gibi bir sorunu var. Sizin PKK gibi bir sorununuz var. Onların sizi düşündüğü yok.