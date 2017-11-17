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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Raşit Dostum
'u kabul etti
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.11.2017
18:28
Güncelleme Tarihi: 17.11.2017
18:43
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı General
Raşit Dostum
'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
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