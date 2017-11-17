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Erdoğan, 'u kabul etti

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 18:28 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti

, Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı General 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
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