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merkezli 9 ilde 'sahte para' operasyonu

Giriş Tarihi: 17.11.2017 08:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 08:45
İstanbul merkezli 9 ilde 'sahte para' operasyonu

merkezli 9 ilde çete operasyonu düzenleniyor. 33 şüphelinin gözaltına alınması için harekete geçildi.

merkezli 9 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve parada sahtecilik" suçlarından 33 kişinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak" ve "parada sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Adıyaman, , Antalya, , , Kahramanmaraş, ve 'da operasyon başlattı.

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İstanbul merkezli 9 ilde 'sahte para' operasyonu
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