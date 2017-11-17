İstanbul merkezli 9 ilde 'sahte para' operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve parada sahtecilik" suçlarından 33 kişinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak" ve "parada sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Adıyaman, Edirne, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Kahramanmaraş, Trabzon ve Elazığ'da operasyon başlattı.