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Kayseri'de yakalanan infazcısı adliyede

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 11:04
Kayseri'de yakalanan DEAŞ infazcısı adliyede

terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde siyah sakalı ile öz kardeşi  polisi 'yi kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getirilen Irak uyruklu örgüt imamı Abdulkhaleq Abdulqader Ali (47),  Kayseri'de 9 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin bu kez beyaz sakallı olduğu görüldü.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntüleri DEAŞ terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'yi, 8 Kasım'da düzenlediği operasyon ile yakaladı. DEAŞ örgütünde sakalını siyaha boyatan ve infazı bu şekilde yapan Abdulqader Ali, TEM polisleri tarafından yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.
Parmak izi alınırken beyaz sakalı ile dikkat çeken DEAŞ infazcısı, 9 gün süren sorgusunun ardından örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais'i diğer 8 örgüt üyesi ile birlikte sağlık kontrolü için önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe buradaki işlemin ardından da adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de yakalanan DEAŞ infazcısı adliyede
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