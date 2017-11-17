Kayseri'de yakalanan DEAŞ infazcısı adliyede

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntüleri DEAŞ terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'yi, 8 Kasım'da düzenlediği operasyon ile yakaladı. DEAŞ örgütünde sakalını siyaha boyatan ve infazı bu şekilde yapan Abdulqader Ali, TEM polisleri tarafından yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Parmak izi alınırken beyaz sakalı ile dikkat çeken DEAŞ infazcısı, 9 gün süren sorgusunun ardından örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais'i diğer 8 örgüt üyesi ile birlikte sağlık kontrolü için önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe buradaki işlemin ardından da adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU