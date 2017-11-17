MHP'li Akçay: CHP, gayri milli unsurlarla kol kola giriyor

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin son günlerdeki politika ve söylemleriyle Türkiye düşmanlarıyla yan yana geldiğini savundu.

Erkan Akçay, "CHP, Seyit Rıza'yı anma töreni düzenliyor, yanlarında HDP milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenliyorlar. Cumhuriyet karşıtı Seyit Rıza'nın, Şeyh Sait'in yasını tutan CHP, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet etmektedir." ifadesini kullandı.

CHP'nin muhalefet anlayışının, "FETÖ ve PKK savunuculuğu yapmaktan, kolkola girmeye" döndüğünü ileri süren Akçay, "CHP tükenmişlik sendromuyla kime ve nereye sarılacağını şaşırdı. HDP ile önce havalimanlarında başarı kutlayıp çak yapan, sonra yollara düşen ve bugünlerde ortak basın açıklaması yapmaya başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yönetim sisteminde iddia sahibi olmak amacıyla gayri milli, terörist, devlet ve millet düşmanı yapılarla ittifak kurma çabasına girmiştir." görüşünü savundu.

MHP'li Akçay, açıklamasına şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP'nin aldığı pozisyon, bu yarışın milli olanlarla gayri milli olanlar arasında geçeceğini bir kez daha göstermiştir. CHP, bölücü terör örgütlerinin vagonluğuna soyunan siciliyle 2019 seçimlerine gidecektir. CHP; FETÖ, HDP ile perde arkasında yürüttüğü birlikteliğini bunların talep ve beklentileri üzerinden sahneye koymaya başlamıştır. Siyaseten iflas eden CHP, gayri milli unsurlarla kol kola girerek yeni hezeyanlara sürüklenmektedir. Su mecrasında akmakta, sele dönüşmektedir. CHP'nin karın ağrısı ve paniği bundandır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra oluşan Yenikapı ruhu hayata geçmektedir. CHP'nin hırçınlığı ve fesatlığı beyhudedir."

CHP sözcülerinin açıklamalarının, bu partinin, siyasi varlığı ve geleceğiyle ilgili bir kaygı içerisinde olduğunu gösterdiğini ileri süren Akçay, "Müflislik ve gevezelikle siyasette rol kapmaya çalışıyorlar ancak nafile, Türkiye düşmanlarına borazancı başı olmaktan kurtulamıyorlar. MHP'nin ülkemizin bekası, birlik ve beraberliği için doğru istikamet göstermesinden rahatsız olanlar, MHP'yi hedef haline getiriyor. Defalarca yaşadığımız bu durumun yeni ve ibret veren bir versiyonunu bugün CHP sergilemektedir." ifadesine yer verdi.

Akçay, MHP'nin, milli mukavemet düşüncesiyle hak bildiği yolda 48 yıldır sürdürdüğü siyaset duruşuna devam ettiğini belirtti.

Erkan Akçay, MHP'nin, Türk siyasi hayatının onurlu amiral gemisi olduğunu ve bu konumunu da muhafaza edeceğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, şunları kaydetti:

"İhanete karşı iman, ihtilafa karşı milli irade diyoruz. Şimdi bizi iyi dinleyin; bir daha tekrar ediyoruz: Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 14 Kasım 2017 tarihli grup toplantımızda ifade ettikleri üzere; 'Bu bloklaşmaya cevaben, 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı ve kararlı duruşumuz korunacak, siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Bu durum karşısında partimiz; 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halkoylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir. Türkiye'nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz'dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir. Geçim kapısı fitne olanlara karşı ülkenin geleceği için millet iradesiyle aynı hizada, aynı kümede, aynı safta duracağız. Bu, Milliyetçi Hareket Partisi sözüdür.' MHP Türkiye'de siyasetin gündemini belirlerken siyasi pozisyonlarını MHP düşmanlığı üzerinden kurgulayanlar, MHP'siz bir siyasetin olmayacağını artık idrak etmelidirler."