Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan şüphelileri yakalandı

Giriş Tarihi: 17.11.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 09:51
Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

'de sınırda hudut askerlerince şüphelisi 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyesi görevindeki hudut askerleri sınırındaki devriyelerinde yasal olmayan yoldan sınırın karşısına geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.

"Hudut kartalları" olarak da bilinen hudut askerleri 4 şüpheliyi gözaltına alırken, grupta bulunan 3 çocuk ve şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yapılan incelemede, şüphelilerin, haklarında aranma ve yurt dışı çıkış yasağı kararı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ihraç edilen S.Ö, eski maliye müfettişi H.T, Dışişleri Bakanlığı eski memuru A.V ile aranma kaydı bulunmayan ev hanımı F.Y olduğu belirlendi.

Bu arada S.Ö ile H.T'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürüldü.

Şüphelilerin sorguları sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN