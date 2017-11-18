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’li belediyenin iptali meclisi karıştırdı

Giriş Tarihi: 18.11.2017 18:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 19:09
CHP’li belediyenin İsmail Türüt iptali meclisi karıştırdı

’li ’nin Karadenizli sanatçı ’ün konserini iptal ettirmesi belediye meclisini karıştırdı. Kartal Belediyesi tarafından 19 Kasım 2017 Pazar günü yapılacak olan Hamsi Şenliğinde Resul Dindar ve İsmail Türüt’ün sahne alacağı açıklanmış ve Belediye tarafından afişlerle duyurulmuştu. Fakat İsmail Türüt’ün Gezi eylemleri sırasındaki duruşu ve Gezi ile ilgili söylemleri sebebiyle CHP tabanı tarafından gelen tepkiler ve  sözde “halkın bir bölümüne karşı söylemleri” bahane edilerek Kartal Belediyesi İsmail Türüt konserini iptal ederek yerine Zeynep Başkan konserini programa ekledi.

Bunun üzerine kendisinden olmayan sanatçılara karşı 'li Belediyenin tavrı ilçede tartışma konusu oldu.

Kartal'da daha önce defalarca marjinal gruplar sahne alırken halkın hassasiyetlerini göze almayan CHP'li Belediye 20 Temmuz 2014 tarihinde Grup Yorum konseri sırasındaki tartışmalarda ise biz sanatına bakarız gerisi bizi ilgilendirmez demişti.

Kartal'da yaşayan Karadenizli vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi ve "DHKPC'ye terör örgütü diyemeyen Grup Yorum konser verirken sanatına bakarız diyeceksiniz fakat vatan evladı 'e vatan haini muamelesi yaparak konserini iptal edeceksiniz.. Karadenizliler olarak bu durumu hazmedemiyoruz ve bu konseri bu şekilde iptal edenleri asla affedemeyeceğiz dediler.

Kartal Belediye Meclisinde gündeme gelen konuda sert tartışmalar yaşandı.

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CHP’li belediyenin İsmail Türüt iptali meclisi karıştırdı
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