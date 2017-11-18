Kemal Kılıçdaroğlu NATO'nun özrünü yetersiz buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili açıklama yaptı.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP Lideri, özrün yeterli olmadığını, konunun geçiştirilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü ve itibarlı bir devlet olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, kimsenin Türkiye'nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemeyeceğini sözlerine ekledi.

"ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Biz siyasetçiyiz. İçeride oturur tartışırız, a partisinin, b partisinin genel başkanıyla düşüncelerimizi söyleriz ve tartışırız. Sonuçta biz bir aileyiz, 80 milyonluk bir aileyiz ama hiçbir zaman kendi ülkemizin tarihine ve bugününe hakaret edilmesini kabul edemeyiz. Şimdi bu yetkililerden Türkiye'ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir 'Özür dileriz' olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir.

GÜÇLÜ, İTİBARI OLAN BİR DEVLETİZ

Biz güçlü, itibarı olan bir devletiz. Biz, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz. Türkiye'ye yönelik eleştiriler olabilir, buna itirazımız yok ama hiç kimse Türkiye'nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz."