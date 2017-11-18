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’na ’da pankartlı tepki

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 20:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 01:58
Kılıçdaroğlu’na Tekirdağ’da pankartlı tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal 'nun, toplu açılış töreni için geldiği ’da konuşma yapacağı salonun karşısındaki binaya protesto amaçlı pankart asıldı.

, bir dizi programa katılmak için bugün 'a geldi. Tekirdağ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen 153 milyon TL'lik toplu açılış töreni sırasında, karşıdaki yüzme havuzu binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce protesto amaçlı pankart asıldı. Pankartta "Faşist diktatör arıyorsan aynaya, milletine hizmetkar arıyorsan Reise bak" yazıyordu. Asılan pankartın ardından CHP Milletvekilleri Faik Öztrak, Emre Köprülü, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu ve gençlik kolları pankarta müdahale ederek indirdi.
Pankartın kim ya da kimler tarafından asıldığı öğrenilemedi.

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Kılıçdaroğlu’na Tekirdağ’da pankartlı tepki
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