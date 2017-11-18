Kılıçdaroğlu’na Tekirdağ’da pankartlı tepki

Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için bugün Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen 153 milyon TL'lik toplu açılış töreni sırasında, karşıdaki yüzme havuzu binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce protesto amaçlı pankart asıldı. Pankartta "Faşist diktatör arıyorsan aynaya, milletine hizmetkar arıyorsan Reise bak" yazıyordu. Asılan pankartın ardından CHP Milletvekilleri Faik Öztrak, Emre Köprülü, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu ve gençlik kolları pankarta müdahale ederek indirdi.

Pankartın kim ya da kimler tarafından asıldığı öğrenilemedi.

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