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’nın Türkiye’deki önemli ismi öldürüldü

Giriş Tarihi: 18.11.2017 12:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 12:50
PKK’nın Türkiye’deki önemli ismi öldürüldü

'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü 'nın Türkiye'deki 'Küçük Kandil'i olarak bilinen 'ın Kulp, Muş ve Bingöl üçgenindeki Şenyayla grubu çökertildi. Kentlerdeki bombalı saldırıların planlandığı Şenyayla da gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sözde 5 üst düzey yöneticinin de olduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

BİZZAT KARAYILAN TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMİŞ

Telsizle Türkiye'den Kandil'e bilgi verdiği belirtilen ve operasyonda öldürülen Sözde Orta Saha Sorumlusu Doğan Dider geçtiğimiz aylarda yaralandığı için Kandil'e çekilen Sözde Orta Saha Sorumlusu Hejar Çelik'in yerine bizzat tarafından görevlendirildiği bildirildi.

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PKK’nın Türkiye’deki önemli ismi öldürüldü
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