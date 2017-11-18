PKK’nın Türkiye’deki önemli ismi öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki 'Küçük Kandil'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Kulp, Muş ve Bingöl üçgenindeki Şenyayla grubu çökertildi. Kentlerdeki bombalı saldırıların planlandığı Şenyayla da gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sözde 5 üst düzey yöneticinin de olduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

BİZZAT KARAYILAN TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMİŞ

Telsizle Türkiye'den Kandil'e bilgi verdiği belirtilen ve operasyonda öldürülen Sözde Orta Saha Sorumlusu Doğan Dider geçtiğimiz aylarda yaralandığı için Kandil'e çekilen Sözde Orta Saha Sorumlusu Hejar Çelik'in yerine bizzat Murat Karayılan tarafından görevlendirildiği bildirildi.