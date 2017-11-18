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Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığından ’ya soruşturma

Giriş Tarihi: 17.11.2017 21:55 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 01:55
Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığından NATO’ya soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, tatbikatındaki hedef ı hakkında soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nun Norveç'teki Trident Javelin Tatbikatı'nda Atatürk'ün düşman liderler arasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanla iş birliği içinde gösterildiği la ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikattaki skandala ilişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/191238 sayıyla soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığından NATO’ya soruşturma
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