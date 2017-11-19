Bazı hataları aptallar değil alçaklar yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin güçlenmesi ile birlikte ülkeye yönelik hücumların şiddetinin de arttığını belirterek, NATO'yu sert dille eleştirdi. "İşte daha dün, Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği sizler de takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizliği NATO içinde bir süredir varlığını müşahede ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak anlıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rize Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Salona sığmayan vatandaşları otobüs üzerinden selamlayan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

GÜÇLÜ OLACAĞIZ: "Bu ülkeyi bizim başımıza yıkmak için ellerini ovuşturarak bekleyen o kadar çok güç o kadar çok çevre var ki başka türlü başa çıkamayız. Bu ülkede bizi biz yapan değerlerimize, ezanımıza, bayrağımıza, tarihimize, kültürümüze sıkı sıkıya sahip çıkacağız ki ayakta kalabilelim. Ordumuzu en güçlü ordu, polisimizi en güçlü polis, istihbaratımızı en güçlü istihbarat haline getireceğiz ki maruz kaldığımız saldırıları rahatça bertaraf edelim.

SALDIRILAR ASIL MİLLETİMİZE: Milletimiz bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme vazifesini vermiştir. Bu görevimizi hakkıyla ifa etmeye çalışırken hem içeriden hem dışarıdan saldırılara maruz kalıyoruz. Biliyoruz ki bu saldırılar şahsımıza ve partimize değil ülkemizedir, milletimizedir. İşte daha dün, Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği sizler de takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizliği NATO içinde bir süredir varlığını müşahede ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu.

KURU BİR ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLEMEZ: Bu iş öyle provokasyonlara girişilerek sonra da kuru bir özürle geçiştirilebilecek bir konu değildir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki ihtiyacı, yaşanan her hadiseyle bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

NATO SORGULANIR HALDE: Suriye'den ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı bir dönemde füze savunma sistemlerini geri çekerek Türkiye'ye yönelik bir saldırı durumunda harekete geçilmeyebileceği intibaını veren NATO'nun güvenilirliği sorgulanır hale gelmiştir. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almaya kalktığımızda ittifakın önde gelen kimi ülkeleri tarafından ortaya konan tepki de bu çarpıklığı teyit ediyor. Daha önce aynı sistemin bir alt sürümünü satın alan ülkeler Yunanistan, Slovakya, Bulgaristan bunlara ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye ses çıkarıyorlar?

MİLLET HESAP SORMAZ MI?: Biz 911 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bu tehdidi alacak sessiz kalacağız. Tehditler karşısında eğer sessiz kalırsak bu millet '650 bin kişilik bu orduyu niye besliyorsun' demez mi?

ŞOKE OLACAKLAR: Buradan NATO'ya da diğer müttefiklerimize de açıkça ifade ediyorum. Biz S-400'leri zaten aldık, iş bitti. İnşallah en yakın zamanda bu sistemi ülkemizde kuracağız. Bununla kalmıyor kendimiz benzer sistemlerin üretimi konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Şimdi İHA'yı biz üretiyoruz. İhracına bile başlıyoruz. Türkiye, çok uzak olmayan bir gelecekte kendi hava savunma sistemlerini kuracak ve bunları da dostlarıyla paylaşacaktır. Bunlar bittiği zaman zaten şoke olacaklar.

TERÖR FABRİKASI KURULDU: Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, bölgede adeta bir terör fabrikası kurdu. Kimi zaman El Kaide-DEAŞ, kimi zaman PKK-PYD, kimi zaman FETÖ olan, kimi zaman da başka isimler taşıyan örgütler imal ediyorlar. Bu fabrikada üretilen örgütler ihtiyaca göre tedavüle sokuluyor, gerektiğinde tadilata tabi tutuluyor, gerektiğinde ise imha ediliyor.

ABD'YE NASIL GÜVENECEĞİZ?: Türkiye'nin açıkça terör örgütü dediği yapıları himayesine alan bir ülkeye biz nasıl güvenebiliriz ki? Ülkemize karşı kullanılacağı gün gibi aşikar olan binlerce TIR silahı bölgeye yığan bir devletin bizim terörizmle ilgili endişelerimizi paylaştığına biz nasıl inanabiliriz ki? Ülkemizin çıkarlarına yönelik her türlü saldırıyı meşrulaştıran bir devlet nasıl bizim dostumuz olur ki?"



PROJELERE HAVADAN DENETİM...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde Rize ve Artvin çevresindeki projeleri havadan inceledi. Erdoğan, havadan Rize-Artvin Havalimanı inşaatıyla, Yusufeli, Borçka, Deriner ve Muratlı Barajı'nda yürütülen çalışmaları havadan inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, ayrıca, TOKi'nin kentsel dönüşüm çalışması yapacağı Ayder ve diğer yayları da havadan inceledi.

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