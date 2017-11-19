Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'de- CANLI

AHaber CANLI YAYIN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:



Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizin 6. olağan kongresinde sizleri, ana kademesi ile kadın ile genci ile böyle heyecan içinde görmek bizim için iftihar meselesidir. 16 Nisan halk oylamasında verdiğiniz oy için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağı yukarı aynı oranlar üçüncü sıradaydınız. Gümüşgöze beldemiz, yüzde 96.5 ile dokuzuncu sırada yer aldı. Bu defa çıtayı yüzde 99.8'e çıkartan beldelerimiz oldu. Önümüzdeki seçimde Gümüşhane'nin üçüncülüğü, dördüncülüğü bir kenara bırakıp birinciliği hedefleyeceğine inanıyorum.

Gümüşhane'nin tüm güzel insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Desteğiniz, ahde vedanız için bir keza daha her birinize teşekkür ediyorum. 87 yıllık ömrünü ilme vakfeden Lütfü Doğan hocamıza ve Mahmut Oltan Sungurlu ağabeyimize hasreten selamlarımı gönderiyorum.

"NAİM SÜLEYMANOĞLU'NA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

İstanbul Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınıp Edirnekapı'da defni yapılan Naim Süleymanoğlu'na da Allah'tan rahmet diliyorum. Başbakanımız, bakan arkadaşlarımız da bu cenaze merasimine katıldılar. Nice nice Naim Süleymanoğlu ülkemizde yetişsin ve onlarla dünyada nam salalım.

Gümüşhane Üniversitemiz 20 bini bulan öğrenci sayısı ile ülkemizin en önemli yüksek öğretim kurumlarından bir olma yolunda ilerliyor. Şu ana kadar 4 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip yurtlar ile öğrencilerimizin kalacak yer meselesini çözmeye çalıştık. Şimdi de 2 yeni yurt kazandırma gayreti içindeyiz.

İnşallah bu tüneli de arzum o ki 2019 seçimi öncesi hizmete açalım. Vebali günahı boynuna, şu anda Ulaştırma Bakanı burada. Hiç endişeniz olmasın diyor. Bir aksilik olursa dayanın kapısına. Maliye Bakanı da burada. O da onu gösteriyor. Bayburt, Gümüşhane. Var mı birbirinden farkı? O kadar.

Bir başka proje de havalimanı. Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek, bir yılda 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı ile ilgili proje ve ihale hazırlanmak üzere. Böylece yola çok kararlı çıkıyoruz. Hedefimiz onu da seçim öncesinde bitirmek.

"DERHAL GÜMÜŞHANEMİZE HAKİM KILMAMIZ LAZIM"

Soruyorum sizlere, 15 yıl öncesi Gümüşhane'yi, Bayburt'u düşünün. Şu yollara bir bakalım. 15 yıl önce böyle yollar var mıydı? Kavşaklar, alttan, üstten hepsi Gümüşhane'yi bir başka hale getirdi. Buradaki pek çok insanın hafızasına önemli yeri olan Gümüşhane Lisesi'nin yeni bir binaya kavuşturuluyor olmasından da memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İmar çarpıklıklarının Gümüşhanemizi de pençesine almış olmasından üzüntü duyuyorum. Belediye başkanımızdan, aman ihmalde bulunmayalım. Çirkin yapılaşmayı kaldıracak bir imar anlayışını derhal Gümüşhanemize hakim kılmamız lazım. Yerel mimari ile sayın Başkan bu işi özdeş hale getireceğiz. Başkan bundan taviz olamaz, olmamalı.

Bazı ülkeler tüm dünyayı kendi tapulu mülkeri gibi görüp kural çiğneme hakkına sahip olduklarını sanıyorlar. Nice tiranların, zalimlerin, firavunların aynı hissiyatla bölgelerinin ve kendilerinin mahvına neden olduklarını görüyoruz. Medeniyetlerin yıkılışlarında hep benzer hikayeleri görürsünüz. Yıkan güçlerin hiçbiri de dünya tarihinde kalıcı olmamışlar. Ya yok olup gitmişler ya da kendi kabuklarına çekilmişlerdir.

Ülkemiz de bu hedeflerden biridir. Geçmişte yaşadıklarımızdan ibret alıyor ve geleceğimizi kendi arzu ettiğimiz şekilde biçimlendirmek için çalışıyoruz.

"KILICIMIZ, KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ KADAR KISA DEĞİL"

Bugün Türkiye adımını ileri atması gereken günlerden geçmektedir. Kılıcımız da Allah'a şükür, Kurtuluş Savaşı sırasındaki kadar kısa değil. Bize göre önemli olan karşımızdaki güçlerin azameti değil, kendi mücadele azmimizin büyüklüğüdür. Türkiye, milleti ile devleti ile tarihi ile büyük bir ülkedir. Mesele aynı zamanda bunu doğru zamanda yapmaktır.

Biz, bugün vatanımız uçurumun kenarındayken seyretmeyeceğiz ki yarın evlatlarımız mezarlarını kazarken başlarında ağlamayalım. Masa başlarında çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak bugün de aynı şekilde paçavraya çevireceğiz. Türkiye'yi uydu devletleri ile karıştıranlar gerçekleri görmeye başladılar. Gençler, biz de durmayacağız. 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçireceğiz.