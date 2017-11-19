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FETÖ'nün 'mahrem imamı' inşaatta yakalandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 14:56
FETÖ'nün 'mahrem imamı' inşaatta yakalandı

'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"ndan olduğu iddia edilen şüpheli, 'un Alaca ilçesinde saklandığı inşaatta gözaltına alındı.

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam"larından olduğu iddia edilen şüpheli, saklandığı inşaatta yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen ve örgüt içinde "mahrem imam" olduğu yönünde bilgiler bulunan firari Yasin Demirci'nin Çorum'un Alaca ilçesindeki bir köyde saklandığı belirlendi.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dedepınar köyünde olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin köydeki araştırmasından şüphelenen Demirci, ilçe merkezine kaçtı. Bir inşaatta saklanmaya çalışan şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Demirci, Tokat'tan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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FETÖ'nün 'mahrem imamı' inşaatta yakalandı
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