Süper Lig'de flaş ayrılık

Gençlerbirliği, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Kulüp başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Bakkal ile yollarının ayrıldığını belirterek, "Karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Kendisine emeği için teşekkür ediyorum. Zaman kaybetme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı takım, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat'ın görevine 3. haftanın ardından son verip, Bakkal ile anlaşmıştı. Bakkal, 9 maç süren Gençlerbirliği'ndeki 4. döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği, 12. hafta sonunda topladığı 8 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.