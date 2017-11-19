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'de flaş ayrılık

Giriş Tarihi: 19.11.2017 21:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 21:26
Süper Lig'de flaş ayrılık

'nde maç sonu toplanan yönetim 'ı görevinden aldı. 20.45'de bir yazılı tebligat gönderen yönetim Bakkal'a "Her hangi bir sorunumuz yok ama seni yönetim kararı olarak görevden aldık" dedi.

, ile yollarını ayırdı. Kulüp başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Bakkal ile yollarının ayrıldığını belirterek, "Karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Kendisine emeği için teşekkür ediyorum. Zaman kaybetme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı takım, sezona başladığı teknik direktör 'ın görevine 3. haftanın ardından son verip, Bakkal ile anlaşmıştı. Bakkal, 9 maç süren Gençlerbirliği'ndeki 4. döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği, 12. hafta sonunda topladığı 8 puanla 'in son sırasında yer alıyor.

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Süper Lig'de flaş ayrılık
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